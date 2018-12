Das vom Zug erfasste Auto wurde am Mittwoch arg in Mitleidenschaft gezogen. © Kantonspolizei Bern

In der Nähe von Gstaad ist am Mittwochabend ein Auto bei einem Bahnübergang vom Kurs abgekommen und auf den Gleisen gelandet. Die Autofahrerin konnte sich rechtzeitig vor einem herannahenden Zug in Sicherheit bringen.