Leonard – Lerne im Regen tanzen

Dieses Motto ist auch musikalisch Programm seines Albums, denn nicht nur der gleichnamige Titelsong ist ein eingängiger und positiv stimmender Ohrwurm, auch die weiteren Lieder dieser 12 Titel umfassenden CD haben einen durchweg optimistischen Grundton. Also, bevor sie sich in ein teures «Resilienz»-Seminar stürzen, einfach mal in das neue LEONARD-Album reinhören, welches sich als ein wahrer «Muntermacher» entpuppt!

Vor allem aber gibt er uns mit dem Titelsong «Lerne im Regen tanzen» eine kurze und ebenso unterhaltsame wie tanzbare Einführung zur positiven Krisen-Bewältigung, denn das Leben hält, wie wir wissen, nicht nur „Sonnenscheinphasen“ für uns parat. (DA Music)