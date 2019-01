Leonardo Genoni mit Shutout-Rekord

Berns Goalie Leonardo Genoni (rechts) hielt sein Tor auch gegen Biel rein. Zum zehnten Mal in dieser Saison blieb er ohne Gegentor © KEYSTONE/ADRIEN PERRITAZ

Leonardo Genoni lässt sich einmal mehr nicht bezwingen. Der Keeper des SCB feiert beim 3:0 gegen Biel den zehnten Shutout in dieser Saison. Das ist ein Rekord in der Geschichte der National League.In seiner dritten und letzten Saison für den SCB spielt Genoni vielleicht so gut wie nie zuvor.