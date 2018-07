Leonie Küng gegen Johanna Larsson noch überfordert

Grund zur Freude hatte Juniorin Leonie Küng bei ihrem Debüt auf der WTA-Tour vor allem während der ersten halben Stunde gegen Johanna Larsson © KEYSTONE/EPA KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Die Schaffhauserin Leonie Küng (WTA 413) wehrt sich in Gstaad in ihrem ersten WTA-Turnier gegen die Schwedin Johanna Larsson (WTA 77) vorbildlich, verliert aber in 62 Minuten 4:6, 1:6.Der Wimbledon-Finalistin bei den Junioren von letzter Woche wurden von Johanna Larsson aktuelle Limiten aufgezeigt.