Wegen SMS: Autofahrer landet in Böschung

Zehn Meter neben der Fahrbahn kam das Auto eines SMS-lesenden Lenkers nach einem Unfall zwischen Rotkreuz und Küssnacht zum Stillstand. © Zuger Kantonspolizei

Weil er auf seinem Mobiltelefon eine Textnachricht las, ist ein 54-jähriger Autofahrer am Donnerstagnachmittag auf der Autobahn A4 in Küssnacht SZ verunfallt. Er verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto und landete verletzt in einer Böschung.