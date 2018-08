Letzte AKW-Mühleberg-Revision ist im Gang

Zur Jahresrevision gehört auch, dass Angestellte in Schutzanzügen Bestandteile des Reaktors untersuchen und warten. © KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Bevor das Atomkraftwerk Mühleberg im Dezember 2019 abgeschaltet wird, laufen in diesen Tagen die Arbeiten an der letzten Jahresrevision. «Es ist alles wie immer», hiess es am Mittwoch bei einer Führung durch das Reaktorgebäude für Medienschaffende.