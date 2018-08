Letzte Chance, deine Stimme abzugeben!

Wir wollten von euch die hässlichsten Tattoos der Ostschweiz sehen und einer Person ein Cover Up ermöglichen. Von über hundert Einsendungen sind sechs in der Endrunde und ihr könnt nun entscheiden, wer das Cover Up am nötigsten hat. Über 20’000 Leser haben schon abgestimmt. Bis 15 Uhr hast auch du noch die Möglichkeit, für deinen Favorit abzustimmen.