Letzte Chance für Weihnachts-Pakete ins Ausland

Wer Tanten, Cousins, Freunden oder Bekannten in europäischen Ländern ein Paket zu Weihnachten schicken will, muss jetzt sofort damit zur Post: Pakete, die am 17. Dezember aufgegeben werden, kommen noch pünktlich an Heiligabend an. Briefe nach Europa können bis zum 18. Dezember eingeworfen werden.

Für Pakete mit Ziel innerhalb der Schweiz muss man noch nicht notfallmässig auf die Post sprinten. B-Post sollte bis am 19. Dezember und A-Post bis am 22. Dezember zur Post gebracht werden, um am 24. Dezember im Briefkasten des Beschenkten zu landen. Mit Briefen verhält es sich gleich wie mit den Paketen. Wie die Post mitteilte, ist der Versand von Paketen in der Weihnachtszeit einen Franken günstiger.

