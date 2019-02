Leverkusen überrollt Mainz

Der Leverkusener Angriff mit Karim Bellarabi, Kevin Volland und Julian Brandt (von links) zündet in Mainz ein Offensivfeuerwerk © KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK

Bayer Leverkusen feiert den dritten Sieg in Serie in der Bundesliga. Das Team von Neo-Trainer Peter Bosz setzt sich zum Auftakt der 21. Runde in Mainz gleich mit 5:1 durch.Zur Pause führten die Gäste bereits 4:1. Für den Schlusspunkt zeichnete in der 64.