Levi’s hebt Aktienpreis vor Börsengang auf 17 Dollar

Der Jeans-Hersteller Levi Strauss (Levi’s) will bei seiner Rückkehr an die Börse gut 623 Millionen Dollar an frischem Kapital einsammeln. Das Unternehmen werde seine Aktien am Donnerstag zum Ausgabepreis von 17 Dollar in den Handel schicken.