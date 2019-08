Lewis Capaldi: «Es machte richtig Boom»

Neben dem Platz, auf dem am Stars in Town in Schaffhausen aktuell die bekannten Bands auftreten, befindet sich das Stadttheater und hier drin erwartet uns Lewis Capaldi (23) zum Gespräch. Der Sänger, dessen Stimme an einen teuren schottischen Single Malt Whisky erinnert, ist locker drauf und haut die Sprüche nur so raus. Ganz zur Freude von FM1-Wachmacherin Aurelia Campedel, die bekennender Capaldi-Fan ist und sich schon seit Tagen auf das Treffen mit dem neuen Balladen-Superstar gefreut hat.

Und sie wurde nicht enttäuscht, Capaldi ist zu Spässen aufgelegt und liefert direkte Antworten: «Das schönste daran, berühmt zu sein? Wenn ich in der Stadt aufs WC muss, lassen die mich in jedem Geschäft auf die Mitarbeitertoilette.»

Der Erfolg kam für ihn über Nacht. Zwar singe er schon seit er neun Jahre alt war, aber der Durchbruch geschah dann innerhalb der letzten zwei Jahre: «Ganz speziell in den letzten acht Monaten explodierte der Erfolg. Es machte richtig Boom!» Was für eine ehrliche Haut Lewis Capaldi ist, bewies er auch bei der Frage was er denn als erstes nach dem Aufstehen mache: «Ich geh pissen!»

Das Leben als Star hat sich der 22-Jährige indes etwas anders vorgestellt: «Ich dachte, ich könnte jeden Tag ausschlafen. Nun muss ich oft schon um vier Uhr aufstehen, um einen Flug zu erwischen oder Radio- und TV-Interviews zu geben», beklagt er sich nicht ganz ernst gemeint und setzt dann zum Highlight des Treffens an. Auf einmal singt er seinen Hit «Someone You Loved» – und wir sind hin und weg:

Du hast noch Ferien oder die Arbeit ist eh gerade mega langweilig? Dann schau dir hier das ganze Gespräch mit Lewis Capaldi an.

Ah ja, das Konzert danach war dann auch wunderschön!