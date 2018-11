Lichter am Weihnachtsbaum vor dem Rockefeller Center angezündet

Der Weihnachtsbaum erstrahlt wieder am Rockefeller Center in New York. (Foto: Jason Szenes/EPA) © KEYSTONE/EPA/JASON SZENES

Mit dem traditionellen Anzünden der mehr als 50’000 Lichter am wohl bekanntesten Weihnachtsbaum der Welt ist die Millionenmetropole New York offiziell in die Weihnachtssaison gestartet.