Lichtspektakel statt Feuerwerk

Das Feuerwerk in Vaduz ist jeweils der Höhepunkt des Staatsfeiertags am 15. August.Doch wie schon im Hitzesommer 2003 fällt es wegen der Trockenheit aus. Dies obwohl es am Montag geregnet hat.

«Es war zu wenig Niederschlag, die Vegetation kann sich nicht schnell genug erholen», sagt Fabian Reuteler, Projektleiter des Staatsfeiertags 2018. Der Entscheid an Stelle des Feuerwerks eine Lichtshow zu zeigen, musste bereits am Donnerstagabend gefällt werden. «Der Aufbau des Feuerwerks ist aufwändig und hätte deshalb letzte Woche beginnen sollen», sagt Reuteler.

Doch auch für die Lichtshow bleibt nicht viel Zeit. Die Spezialisten müssen deshalb einige Überstunden auf sich nehmen und werden am Dienstag bis tief in die Nacht arbeiten. «Wir müssen alle am gleichen Strick ziehen», sagt Roni Huber, Projektleiter Winkler Livecom. Geplant ist eine 3D-Lichtshow mit den bekanntesten Sehenswürdigkeiten aus dem Land.

Die Lichtshow kostet mit 100’000 Franken rund 30’000 Franken mehr als das traditionelle Feuerwerk und ist zudem nicht von weit her zu sehen. Trotzdem hat die Liechtensteiner Bevölkerung Verständnis: «Das Feuerwerk ist Teil des Staatsfeiertags-Rituals, und die Leute sind froh, dass wir einen Ersatz gefunden haben», sagt Reuteler. Das Lichtspektakel wird ab 22 Uhr beim Schloss Vaduz vorgeführt.

