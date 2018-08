Behrami in der Nati nicht mehr erwünscht

Weil die Spitze des Schweizerischen Fussballverbandes erst am späteren Montagabend Stellung zu den neuesten Entwicklungen rund um die Nationalmannschaft bezog, schossen die Meldungen auf den Online-Portalen ins Kraut. Gemäss dem Tessiner Fernsehen RSI hatte Petkovic mehrere Spieler aus der Nationalmannschaft ausgebootet. Der Verband bestätigte, dass der Nationalcoach mit Behrami, Gelson Fernandes und Blerim Dzemaili telefoniert hat. Falsch in der RSI-Meldung war dagegen, dass Petkovic auch mit Captain Stefan Lichtsteiner und Johan Djourou gesprochen hat.

Die Meldungen über seine Ausbootung hatte Behrami selber ins Rollen gebracht. Kurz nach 19 Uhr verbreitete er auf Twitter die Nachricht, die in der Schweiz grosses Erstaunen auslöste. «Meine internationale Karriere ist zu Ende», schrieb der Tessiner auf Twitter. «Vladimir Petkovic hat mich heute Mittag angerufen», sagte der Mittelfeldspieler, der 83 Mal für die Schweiz aufgelaufen ist, beim Tessiner Fernsehen RSI. «Ich hatte gedacht, es sei ein Anruf aus Höflichkeit. Aber nein. Er telefonierte, um mir zu sagen, dass ich nicht mehr in dieser Mannschaft spielen werde.»

Behrami nannte als Grund für seinen Rauswurf seine in den letzten Jahren stetig gewachsene Rolle im Team. «Ich bin überzeugt, dass dies ein politischer Entscheid war. Da kann der Trainer sagen, was er will. Der Entscheid wurde durch eine Person getroffen, die von Fussball keine Ahnung hat.»

Behrami sieht seinen Rauswurf im Zusammenhang mit den Vorkommnissen während der Weltmeisterschaft in Russland. Da war die Doppeladler-Affäre rund um Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri, die nach ihren Toren zum 2:1-Sieg im Gruppenspiel gegen Serbien mit ihren Gesten auf ihre albanische Herkunft hinwiesen. Da waren aber auch die unglücklichen Aussagen von Alex Miescher. Der Generalsekretär des Schweizerischen Fussballverbandes hatte in einem Interview die Frage aufgeworfen, ob Doppelbürger in der Schweizer Mannschaft ihre Spielberechtigung haben – und hatte damit eine nicht enden wollende Debatte ausgelöst.

(SDA)