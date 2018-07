© iStock/Symbolbild

Im Openair-Programm im Kinok in St.Gallen wird jedes Jahr eine sommerliche Filmreihe unter einem bestimmen Thema zusammengestellt. Dieses Jahr unter dem Motto “Liebe macht keine Ferien”. Die Filme werden vom 12. Juli bis 11. August am Donnerstag, Freitag und Samstag jeweils um 21.45 Uhr im Cinema in der Lokremise gezeigt. Bei schlechtem Wetter wird der Film im Kinosaal gezeigt.