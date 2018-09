Liebes-Aus bei Luca Hänni

Wie der «Blick» berichtet, haben sich Luca Hänni und seine Jugendliebe Tamara nach acht Jahren getrennt. Vor fünf Jahren bezogen sie gemeinsam eine Wohnung bei Bern, jetzt ist Tamara ausgezogen.

«Ich bin überzeugt, dass dieser Schritt der richtige für uns ist», sagt Luca gegenüber dem «Blick». Offenbar litt ihre Beziehung unter den vielen weiblichen Fans. Ausserdem sollte Tamara nicht in der Öffentlichkeit stehen. Luca: «Wir haben uns in andere Richtungen entwickelt, wir konnten in unserer Beziehung nicht wachsen.»

Schon 2015 kriselte es beim Paar. Nach zwei Monaten versöhnten sie sich wieder. Dieses Mal soll die Trennung definitiv sein. Luca zum «Blick»: «Es gibt keinen Weg zurück.»

(red.)