Lieferwagen auf Dach gekippt

Ein 21-jähriger Mann ist am Donnerstagabend mit seinem Lieferwagen umgekippt und auf dem Dach liegen geblieben. Wie die Kantonspolizei St.Gallen berichtet, war er unterwegs Richtung Reichenburg und ist in der Autobahnausfahrt Schmerikon von der Fahrbahn abgekommen. Er verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug und dieses prallte in die Leitplanke. Der Lieferwagen kippte zur Seite und kam neben der Strasse zum liegen.

Die vier Fahzeuginsassen konnten den Lieferwagen selbstständig verlassen und trugen Prellungen und Schürfungen davon. Am Lieferwagen entstand Totalschaden.

(red./Kapo SG)