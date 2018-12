An der Güterbahnhofstrasse in St.Gallen ist in der Nacht auf Sonntag ein Lieferwagen in Brand geraten. © Kantonspolizei St.Gallen

An der Güterbahnhofstrasse in St.Gallen ist in der Nacht auf Sonntag ein abgestellter Lieferwagen in Brand geraten. Die Ursache wird von den Spezialisten des Kompetenzzentrums Forensik der Kantonspolizei St.Gallen untersucht.