Lieferwagen in Vollbrand: Stau auf A13

Die linke Fahrspur auf der A13 zwischen Widnau und Au in Fahrtrichtung St.Gallen ist derzeit gesperrt. Grund ist ein in Vollbrand geratener Lieferwagen. Die Kantonspolizei St.Gallen bestätigt den Brandfall auf Anfrage von FM1Today. Autofahrer müssen auf der Strecke mindestens 20 Minuten Zeitverlust in Kauf nehmen.

Ebenfalls in Brand geraten ist das Wiesenbord nach dem Rastplatz Wildhus bei Gossau. Wieso es zum Brand kam, ist noch unklar.

Eine Übersicht über die aktuelle Verkehrslage im FM1-Land findest du jederzeit hier.

(red.)