Glück im Unglück: Ein 72-jähriger Lieferwagenfahrer prallte in die heruntergekippte Laderampe eines Lastwagens - sein Gefährt erlitt zwar Totalschaden, er blieb aber unverletzt. © Schaffhauser Polizei

Ein 72-jähriger Lenker eines Lieferwagens ist am Montagvormittag in Neuhausen am Rheinfall SH in eine heruntergekippte Laderampe eines parkierten LKWs geprallt: Der Mann blieb unverletzt, sein Fahrzeug erlitt durch die Wucht des Aufpralls Totalschaden.Der 72-Jährige war gegen 10.