Lieferwagen kracht in Apfelbaum

Der 24-Jährige war am Freitag kurz vor Mittag in Ürschhausen an der Kantonsgrenze zu Zürich, in der Nähe von Frauenfeld, unterwegs. Gemäss ersten Erkenntnissen kam der Mann in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, kollidierte erst mit einem Zaun und krachte dann in einen Apfelbaum. Der Baum wurde durch die Wucht des Aufpralls entwurzelt und das Fahrzeug kam auf der Seite liegend zum Stillstand.

Der 24-jährige Lenker des Leiferwagens konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen, er wurde durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Weil durch den Unfall Motoröl austrat, musste das verunreinigte Erdreich abgetragen werden.

(Kapo TG/red.)