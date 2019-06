Noch ist unklar, weshalb der Lenker in das Gartenrestaurant krachte. © Luzerner Polizei

Glück im Unglück für einen Lieferwagenfahrer, der am Montagvormittag aus noch ungeklärten Gründen in ein Gartenrestaurant in Entlebuch gekracht ist: Es wurde niemand verletzt, das Restaurant war zum Unfallzeitpunkt zu. Der Sachschaden beträgt rund 50’000 Franken.