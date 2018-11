In Herisau ist am Mittwochmorgen ein Lieferwagen unbemannt mit einem Baum kollidiert. Ein 40-jähriger Postbote verliess sein Auto, um ein Paket an einer Haustüre auszuliefern. In der Zwischenzeit machte sich der Lieferwagen selbständig und rollte rückwärts eine Auffahrt hinunter. Das Auto legte eine Strecke von 18 Metern zurück, bevor es mit einem Baum kollidierte und zum Stillstand kam. Verletzt wurde dabei niemand.

(red./Kapo AR)