Lieferwagenfahrer durchbricht Wildzaun

Der Lieferwagenfahrer war am Montagmorgen kurz nach 6.45 Uhr auf der Autobahn A7 in Richtung Kreuzlingen unterwegs. Bei Gachnang verlor er aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über seinen Wagen, krachte in die rechte Leitplanke und durchbrach den Wildzaun. Laut Angaben der Kantonspolizei Thurgau überschlug sich das Fahrzeug anschliessend und landete auf dem angrenzenden Wiesland.

Der Mann erlitt mittelschwere Verletzungen. Er konnte den Lieferwagen selbständig verlassen und wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Die Leitplanke wurde auf einer Länge von rund 30 Metern, der Wildzaun auf einer Länge von rund 60 Metern beschädigt. Der Sachschaden am Fahrzeug und der Autobahneinrichtung beläuft sich auf mehrere zehntausend Franken.

Weil Motoröl in die Wiese gelaufen war, musste der Nationalstrassenunterhalt aufgeboten werden. Während der Unfallaufnahme und der Reinigungsarbeiten wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt.

(Kapo TG/red.)