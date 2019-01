Limp Bizkit live in Bern

Mit ihrem wegweisenden Sound gehören Limp Bizkit nicht nur zu den innovativsten Bands im Nu Metal-Genre, sondern sind mit über 40 Millionen verkauften Tonträgern auch eine der erfolgreichsten Rock-Acts der letzten Dekade. Am Donnerstag, 25. Juli können die Jungs live in der BERNEXPO erlebt werden. Was wir sonst noch über Limp Bizkit sagen können? Klar ist, dass sie immer noch eine der lustigsten und unterhaltsamsten Live-Bands aus Amerika sind und auch noch nach 22 Jahren stärker und aktiver ihren Rap-Rock in die Welt hinaus tragen.

Lieder wie Rollin, My Generation oder Break Stuff werden am 25. Juli jeden in der BERNEXPO zum Ausrasten bringen. Dabei sein ist Pflicht!

Limp Bizkit spielt am Donnerstag, 25. Juli 2019 an der BERNEXPO. Tickets und weitere Infos gibt’s hier.