Lindsey Vonn gibt Rücktritt bekannt

«This is the last season of my career», schreibt die Profiskifahrerin in ihrer Insta-Story. Lindsey Vonn hat 82 Weltcuprennen gewonnen und ist somit die erfolgreichste Skifahrerin aller Zeiten. Nun hat die Amerikanerin anscheinend genug vom Skifahren.

Ein kleiner Hoffnungsschimmer gibt es aber für die Lindseys-Fans: Ein weiterer Follower wollte von ihr wissen, ob sie vielleicht doch weiter machen wird, wenn sie den Rekord dieses Jahr nicht bricht. Ihre Antwort war: «Das ist eine schwierige Frage. Ich weiss die Antwort nicht.»

(red.)