Lindsey Vonn posiert im heissen Bikini

Bereits zum dritten Mal darf die vierfache Ski-Gesamtweltcupsiegerin Lindsey Vonn (34) für «Sports Illustrated» posieren. In der diesjährigen «Swimsuit-Edition», der Bikini-Ausgabe des Magazins, lässt sich Vonn am Strand von Puerto Vallarta in Mexiko ablichten.

«Lindsey ist die Definition von stark und sexy», heisst es bei «Sports Illustrated». Dass das Ski-Ass nicht gerade schüchtern ist, hat Vonn bei ihren letzten beiden Shootings gezeigt. 2010 posierte sie im knappen Bikini auf den verschneiten Bergen von Whistler in Kanada. Sechs Jahre später verzichtete sie sogar ganz auf Kleidung. Nur von Body Paint bedeckt, zeigte sie sich am Strand von Petit St.Vincent in der Karibik.

Even on set I never stopped training…now it's back to work. Excited to race this wknd in Italy! @SI_Swimsuit pic.twitter.com/hhQiLMnUob — lindsey vonn (@lindseyvonn) February 17, 2016

Im Februar dieses Jahres gab die Abfahrts-Olympiasiegerin von 2010 ihren Rücktritt vom Skisport bekannt. Vonn gilt mit unglaublichen 82-Weltcup-Titeln als eine der erfolgreichsten Skifahrerinnen der Geschichte.

(rr)