Lindt Bennett – Pflaster auf dein Herz

Wieder einmal ist ihnen dabei ein musikalisch interessanter Mix aus deutschem Folk-Pop, kommerziellem Schlager oder auch auch softem Country-Rock gelungen, der so ein bisschen an den amerikanischen Westcoast Style erinnert? Musikalische Vergleiche wie mit “The Common Linnets, Wilson Phillips, The Corrs u. a. unterstreichen dennoch vor allem die Einzigartigkeit von LINDT BENNETT in der deutschen Musikszene. Mit “Plaster auf dein Herz” geht ein richtig starker und sehr eingängier Song der beiden an den Start, der sich – dank einzigartiger Gesangsharmonie und grossartiger Refrain-Textzeilen – wieder einmal lange in den Playlisten halten und zum Wunsch-Klassiker mutieren dürfte. Diese Frauenstimmen sind einfach Balsam für die Seele und wie geschaffen für den Soundtrack eines Sommers. (da music)