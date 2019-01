Lindt Bennett sind mit «Stille» zurück

«Wenn´s mir mal wieder gut geht»“ hiess die erste Single mit der LINDT BENNETT vor 6 Jahren ihre musikalischen Träume Realität werden liessen und das deutsche Publikum begeisterten. «Die deutschen Wilson Phillips» titelten die einschlägigen Musik-Magazine und es folgten viele musikalische Vergleiche wie mit The Common Linnets, The Corrs u. a., die dennoch vor allem die Einzigartigkeit von LINDT BENNETT in der deutschen Musikszene unterstrichen. Dann eine längere künstlerische Pause und die Nachricht: Kim hat Krebs. Ein Hoffen und Bangen. Die Musik hat die Kraft und ihr allererster Song den Mut und die Hoffnung zurückgebracht: «Wenn´s mir mal wieder gut geht»!! Jetzt sind sie wieder da! Im Februar werden uns LINDT BENNETT ihr neues Album präsentieren. Wir freuen uns und sagen: Schön, dass ihr wieder da seid! Hallo Anne! Hallo Kim!

In ihren neuen Liedern verarbeiten die beiden Frauen gemeinsam Themen, die sie bewegen und bewegt haben, vor allem natürlich in der Zeit der langen und schwierigen Krankheitsphase von Kim. Die Endlichkeit des Lebens und die stillen und einsamen Momente, die man in einer schweren Zeit durchstehen muss, aber auch das Glück einer tiefen Freundschaft, die Anne und Kim seit vielen Jahren verbindet, gehen bei «Stille» eine tiefe musikalische Verbindung ein. Diese Harmonie gibt den Blick frei auf ihr neues Album „«Kleines Leben»“, sodass wir uns bis dahin nicht satt sehen – nein, vielmehr hören – können an dieser wunderbaren und harmonischen Nummer, die so einzigartig und typisch ist für LINDT BENNETT! Diese wunderbare «Stille», die auch ihr aktuelles Video intensiv transportiert, lässt die Seele baumeln…! (daMusic)