Lindy Etzensperger holt die vierte Schweizer Medaille

Lindy Etzensperger gewinnt an der Junioren-WM Bronze im Super-G © KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Die Oberwalliserin Lindy Etzensperger erringt an den Junioren-Weltmeisterschaften in Val di Fassa Bronze im Super-G. Damit steht Swiss-Ski an den Titelkämpfen im Trentino nach 7 der 11 Entscheidungen mit bereits vier Medaillen zu Buch.