«Linie überfahren ist keine Lappalie»

Auf der Höhe Unterer Graben 25 hat eine Autofahrerin die Sicherheitslinie überfahren. © Printscreen Google Maps

Die Fahrspuren der Strassenbaustelle am Unteren Graben in St.Gallen sind eng. Eine Autolenkerin hat die Sicherheitslinie am Donnerstag so stark missachtet, dass es beinahe zu einem Unfall gekommen wäre. Die Lenkerin wurde von der Polizei angehalten.