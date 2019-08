"The Lion King" setzte sich am Wochenende vom 8. bis 11. August 2019 nach einem Unterbruch von einer Woche wieder an die Spitze der Deutschschweizer Kinocharts. (Archiv) © The Walt Disney Company (Switzerland) GmbH

Das Disney-Remake «The Lion King» hat am Wochenende wieder am meisten Filmfans in die Deutschschweizer Kinos gelockt. «Fast & Furious: Hobbs & Shaw», der Leader der Vorwoche, belegte Rang 2.