Lionel Messi schiesst Barcelona zum Sieg

Lionel Messi war einmal mehr nicht zu halten © KEYSTONE/AP/MIGUEL MORENATTI

Dank dem überragenden Lionel Messi kommt der FC Barcelona in der spanischen Meisterschaft zum vierten Sieg in Folge und festigt in der 28. Runde seine Leaderposition.Messi trug zum 4:1-Sieg bei Betis Sevilla drei Tore bei.