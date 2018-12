Lionel Messi zeichnet sich als dreifacher Torschütze aus

Lionel Messi war von Levante nicht zu stoppen und hatte bei allen fünf Toren seine Füsse im Spiel © KEYSTONE/EPA EFE/MANUEL BRUQUE

Der FC Barcelona kommt in der 16. Runde auswärts bei Levante zu einem souveränen 5:0-Sieg. Lionel Messi brilliert mit drei Toren und zwei Assists.Messi war in Valencia in Spiellaune und nutzte die zögerliche Verteidigungsarbeit von Levante, um seine Statistik weiter aufzupeppen. Im 432.