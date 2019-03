Lions und Fribourg mit eventuell fatalen Niederlagen

Die Seeländer stellten dies mit einem 4:2-Heimerfolg gegen Lausanne sicher.

Die Zürcher Niederlage in Bern könnte am Schluss der Regular Season bedeuten, dass sich die Berner und die Lions, die Hauptfavoriten auf den Meistertitel, in den Playoffs gar nicht begegnen können – weil die Mannschaft von Trainer Arno Del Curto die Abstiegsrunde wird bestreiten müssen. Noch ist es nicht so weit. Aber Bern wird jedenfalls zum dritten Mal in Folge unter Trainer Kari Jalonen aus der Pole-Position in die Playoffs steigen.

Wie für die Zürcher hat sich auch für Fribourg-Gottéron die Lage verschlechtert. Mit der 2:3-Heimniederlage gaben die Freiburger zugleich dem distanziert geglaubten Gegner Genf-Servette neue Hoffnung. Die Genfer liegen als Zehnte jetzt wieder nur noch je zwei Punkte hinter Fribourg und den ZSC Lions.

Die grossen Sieger der drittletzten Runde waren nebst Biel die beiden Tessiner Klubs. Lugano stellte mit einem 5:3-Heimsieg gegen Zug einen Abstand von vier Punkten zu Fribourg/ZSC her, und Ambri-Piotta, als einer der Aussenseiter in die Saison gestartet, darf nach einem ebenfalls zuhause errungenen 5:2 gegen Davos mit Zuversicht die K.o.-Spiele planen.

Für die SCL Tigers ist die zweite Playoff-Teilnahme nach 2011 immer noch in Sichtweite. Aber auf der Zielgeraden scheint ihnen das Benzin auszugehen. Die Emmentaler verloren bei den Rapperswil-Jona Lakers 2:5, womit sie in den sechs Spielen der Derby-Gruppe gegen das Schlusslicht sieben Punkte abgegeben haben. Aber den Langnauern kamen die Niederlagen vor allem von Fribourg-Gottéron und denn ZSC Lions zupass, gegenüber denen sie nach wie vor eine Reserve von vier Punkten haben.

Ambri-Piotta – Davos 5:2 (3:0, 0:2, 2:0). Bern – ZSC Lions 5:4 (1:0, 3:1, 1:3). Biel – Lausanne 4:2 (1:1, 2:1, 1:0). Fribourg-Gottéron – Genève-Servette 2:3 (0:1, 0:2, 2:0). Rapperswil-Jona Lakers – SCL Tigers 5:2 (2:1, 2:0, 1:1). Lugano – Zug 5:3 (2:1, 2:1, 1:1).

Rangliste: 1. Bern** 48/101. 2. Zug** 48/93. 3. Biel* 48/79. 4. Lausanne 48/77. 5. Ambri-Piotta 48/76. 6. SCL Tigers 48/75. 7. Lugano 48/75. 8. ZSC Lions 48/71. 9. Fribourg-Gottéron 48/71. 10. Genève-Servette 48/69. 11. Davos+ 48/45. 12. Rapperswil-Jona Lakers+ 48/32.

* = in den Playoffs

** = in den Playoffs/Champions-League-Qualifikation

+ = in Abstiegsrunde

(SDA)