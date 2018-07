Litauen will immer Sommerzeit

Länger draussen sitzen dank späterem Sonnenuntergang: Litauer mögen die Sommerzeit. (Symbolbild) © KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Nein zum Drehen am Uhrzeiger: Litauen spricht sich in der Debatte um die Abschaffung der Zeitumstellung für eine dauerhafte Sommerzeit aus. Derzeit läuft in der EU eine breit angelegte Online-Umfrage.