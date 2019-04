Litauer hat ganzes Flugzeug für sich

Skirmantas Strimaitis hat ein Selfie geschossen: Er war der einzige Passagier einer 188-plätzigen Boeing 737-800 auf dem Flug von Vilnius nach Bergamo. (Skirmantas Strimaitis via AP) © KEYSTONE/AP Skirmantas Strimaitis

So machen Flugreisen Spass: Ein Mann aus Litauen ist als einziger Passagier in einer Boeing 737 mit 188 Sitzplätzen in die Skiferien nach Italien geflogen.