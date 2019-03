© www.schweizerhof-lenzerheide.ch

Tagsüber wird das Skigebiet Arosa Lenzerheide gerockt und abends geht’s in den kleinen und feinen Lokalen von Arosa und Lenzerheide weiter. Am LIVE is LIFE Festival vom Freitag, 05. April bis Sonntag, 07. April 2019 treten insgesamt 21 nationale und internationale Künstler auf. und spielen dabei insgesamt 29 Konzerte. Zu hören gibt es von Pop über Rock hin zu Volkstümlich, Hip Hop und House ganz verschiedene Musikrichtungen – für jeden wird es ein musikalisches Highlight zu hören geben.