Liverpool hält Manchester Citys Tempo mit

Xherdan Shaqiri schelmische Freude nach dem Tor gegen Burnley © KEYSTONE/AP PA/NIGEL FRENCH

Liverpool lässt sich in der Premier League nicht abschütteln. Nach dem Sieg von Manchester City am Vortag gewinnen die Reds in Burnley nach einem Rückstand 3:1. Xherdan Shaqiri trifft nach zum 3:1.