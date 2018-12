Lone Scherfig eröffnet Berlinale

Sie ist bereits ein altbekanntes Gesicht an der Berlinale: Lone Scherfigs neuer Film eröffnet die 69. Filmfestspiele. (Archivbild) © KEYSTONE/AP Invision/TAYLOR JEWELL

Mit der Weltpremiere des neuen Films der dänischen Regisseurin Lone Scherfig («The Riot Club») wird im Februar die 69. Berlinale eröffnet. Zum Start der Filmfestspiele am 7. Februar wird Scherfigs in New York spielendes Drama «The Kindness of Strangers» gezeigt.