Zwischen dem 31. Juli und dem 6. August 2019 verwandelt sich das Hallenstadion Zürich in einen riesigen Ninja-Event. Athletinnen und Athleten aus der ganzen Schweiz werden ihr Bestes geben und sich auf den härtest Hindernislauf der Welt wagen.

Du kannst bei diesem actiongeladenen Event kostenlos dabei sein und die besten Ninja-Athletinnen und -Athleten der Schweiz live erleben. Mit etwas Glück bekommst du sogar noch eine Backstage-Führung und lernst eine der erfolgreichsten Fernsehshows der Welt hinter den Kulissen kennen.

Das Format «Ninja Warrior» kommt ursprünglich aus Japan wird dort unter dem Namen «Sasuke» produziert. Seit 2016 gibt es die Show auch in Deutschland und seit 2018 in der Schweiz. Melde dich hier an, um bei den Aufzeichnungen der Sendung dabei zu sein.