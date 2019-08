Loris Benito verliert bei Ligue-1-Debüt

Loris Benito verabschiedete sich im Sommer von den Young Boys und gab am Samstag sein Ligue-1-Debüt © KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Loris Benito kommt mit Bordeaux zu seinem ersten Einsatz in der Ligue 1.Der Linksverteidiger, der im Sommer von den Young Boys nach Frankreich gewechselt hatte, spielte bei der 1:3-Niederlage zum Saisonauftakt in Angers durch. Bordeaux ging in der 4.