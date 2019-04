Lorraine – Dieser Moment

Nach der Schule besuchte Lorraine von 2006 bis 2010 die staatlich anerkannte Musical- und Schauspielschule Academy Of Stage Arts und war seit 2010 in Engagements als Schauspielerin und Musicaldarstellerin auf verschiedenen Bühnen und im Fernsehen zu sehen. Musikalisch war Lorraine ab 2014 unter ihrem bürgerlichen Namen Sabrina Klüber solo unterwegs: Sie veröffentlichte ihre Debütsingle „Herz über Kopf“ und im Anschluss eine eigene EP. 2014 spielte sie im erfolgreichen Kinofilm „3 Türken und ein Baby“, 2015 in der KIKA-Serie „Tabaluga Adventskalender“. Es folgten einige TV-Auftritte sowie Festivalauftritte beim Schlagerolymp in Berlin (2016) oder beim La Ola Festival in Mannheim (2016). 2019 startet Lorraine nun völlig neu durch: Innerhalb des letzten Jahres entstand ihr neues Album “Zufluchtsort” mit einem neuen Team aus Komponisten und Produzenten das jetzt erschienen ist. Aus “Zufluchtsort” veröffentlicht Lorraine jetzt den Song “Dieser Moment”, ein wunderschönes Lied mit einer Ohrwurmmelodie, kristallklarer Gesangsstimme und absolut modern produziert. Die Sängerin hat sich komplett neu erfunden, die Texte ihrer Songs stammen zum größten Teil aus Lorraines eigener Feder. Die Musik entstand in Zusammenarbeit mit Komponisten aus Deutschland und Österreich. Matthias Raue aus Frankfurt am Main, bekannt als Komponist der Titelmelodie der Serie „Löwenzahn“ und Filmkomponist unter anderem für „Tatort“. Hannes Oberger und Stefan Trenker, der schon mit den Songwritern aus dem Umfeld von Mega-Stars wie Cher, Robbie Williams, Lana del Rey oder Duffy zusammen gearbeitet hat. „Dieser Moment“ wurde vom Team „S.O.S.“ im Auftrag von Lorraine selbst produziert. Für das Tanzparkett geeignet, ein Ohrschmeichler für die Radiohörer und zum genießen in den eigenen vier Wänden…mehr geht nicht außer….Lorraine live erleben. (Sebastian Hiedels / Text & PR )