Lotto-Soudal-Team zur fünften Etappe angetreten

«Es wurde entschieden, dass alle Fahrer bei der Etappe an den Start gehen und für Bjorg fahren werden», teilte der belgische Rennstall via Twitter mit. Der bloss 22 Jahre alt gewordene Lambrecht war am Montag nach einem schweren Sturz auf der dritten Etappe von Chorzów nach Zabrze gegen eine Betonkonstruktion geprallt. Zunächst wurde er vor Ort reanimiert und dann in ein Spital geflogen. Dort erlag er während einer Operation den schweren Verletzungen. Daraufhin hatten die Organisatoren die 4. Etappe neutralisiert und verkürzt. Deshalb gab es keine Tageswertung.

(SDA)