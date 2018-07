Lovato wegen Überdosis im Spital

Eine Sprecherin der Rettungskräfte bestätigte der Nachrichtenagentur AFP, dass eine 25-jährige Frau, die an der Adresse der Lovatos wohnhaft ist, in eine Klinik gebracht worden sei. Zuvor hatte das Promiportal «TMZ» die Audiodatei eines Notrufs veröffentlicht, aus der heraus verständlich wurde, dass Lovato bewusstlos war und wiederbelebt wurde.

Die Tante von Demi Lovato liess über Twitter verlauten, dass sich Demi Lovato in stabilem Zustand befinde.

Hi guys. Demi is awake and responsive. She's stable. We can't thank you all enough for the support! She is overwhelmed with it all. I will keep you updated on here #PrayForDemi

— kerissa dunn (@DunnKerissa) July 24, 2018