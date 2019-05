Luca Hänni im Final: «Sowas von verdient»

Nach fünf Jahren ist es endlich wieder gelungen, die Schweiz zieht ins ESC-Final ein. Zuletzt gelang dies dem Sänger Sebalter. Er erreichte damals im Final Platz 13. Luca Hännis Freude in Tel Aviv war entsprechend riesig: «Oh mein Gott! Das ist der absolute Hammer – der Finaleinzug ist geschafft! Ich freue mich so unendlich – für mich und natürlich mein Team und alle, die mit uns mitgefiebert haben», sagt der 24-jährige nach der Show zu SRF.

Man habe auf dem Sofa geweint — er hasse solche Momente, in denen es um Entscheidungen gehe. Der Auftritt habe sich gut angefühlt und dann habe man so lange warten müssen. «Ich bin so froh, haben so viele Leute gevotet.»

Auch das SRF ist zufrieden:

Und unser Social-Media Redaktor, der live mitgetwittert hat schreibt:

Ich habe die Wurstwette verloren. Freut mich aber trotzdem. Gratuliere, @haenni__luca zum Einzug in den Final. #esc2019 — GerryLive ! (@gerrylive) May 16, 2019

Die erste Hürde ist genommen! Luca Hänni hat in Tel Aviv das Halbfinale des Eurovision Song Contest überstanden. Die Schweiz singt am Samstag um den Sieg! https://t.co/oSvt3Dj06K #esc #esc2019 #eurovision #sui — Schweizer Illu (@schweizerillu) May 16, 2019

Die Fans konnten es gar nicht abwarten, zu wissen, ob Luca Hänni den Sprung in das Final geschafft hat:

JETZT SAG ENDLICH, DASS LUCA IM FINALE IST! #ESC2019 #Eurovision — Ahoi Amy ⚓️✨ (@Amy_Never) May 16, 2019

Andere hingegen konnten ihr Glück kaum fassen und wünschen dem Schweizer Glück:

Wow ich glaube es fast nicht, Luca hats wirklich ins Final geschafft!

Jetzt musst du das rocken 😍#SUI #ESC2019 — Stefan (@walliserstefi) May 17, 2019

Im Vorfeld haben einige Twitter-User inbrünstig darum geben, doch bitte für die Schweiz und Luca Hänni zu voten. Man wolle so gerne mal wieder ins Final. Zudem schrieb ein Twitter User, er werde in kaltes Wasser springen, sollte Hänni gewinnen.

Luca Hänni bedankte sich für die Votes auf Twitter:

(red.)