Luca Hänni reist an ESC – laut Statistik aber nicht, um zu gewinnen

Das ESC-Abenteuer geht los: Der Schweizer Sänger und Songschreiber Luca Hänni macht sich auf den Weg nach Tel Aviv. © Keystone/ENNIO LEANZA

Luca Hänni macht sich am Sonntag auf zum 64. Eurovision Song Contest in Tel Aviv. Mit seiner Tanznummer «She Got Me» will der Berner Sänger die Schweiz nach langer Durststrecke zum Erfolg bringen. Laut Statistik wird er als Mann aber kaum gewinnen.