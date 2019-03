Lucas Hernandez für Rekordsumme zu den Bayern

Hernandez ist nach Rechtsverteidiger Benjamin Pavard (für 35 Millionen Euro vom VfB Stuttgart) der zweite Weltmeister von 2018, den der FC Bayern für die kommende Saison verpflichtet hat. Er wird damit zum mit Abstand teuersten Neuzugang der Bundesliga-Geschichte. Hernandez löst Julian Draxler ab, der im Sommer 2015 für 43 Millionen Euro von Schalke zum Ligakonkurrenten Wolfsburg gewechselt hat.

Beim offiziellen Medizincheck wurde bei Hernandez ein Schaden am Innenband des rechten Knies diagnostiziert. Deshalb wurde er in Absprache mit Atlético noch am Mittwoch operiert. Der Franzose sollte den Bayern zum Start der Bundesliga-Saison im August aber wieder zur Verfügung stehen.

Der in Marseille geborene Hernandez spielt seit 2007 für Atlético Madrid, durchlief dort alle Junioren-Teams und bestritt von der Saison 2014/15 an insgesamt 110 Pflichtspiele für die Profis. Als Stammspieler verhalf er «Les Bleus» an der WM in Russland im vergangenen Sommer zum Titelgewinn.

(SDA)