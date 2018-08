Lucky Loser Bencic ohne Probleme

Belinda Bencic hält sich im Duell mit Camila Giorgi schadlos © KEYSTONE/FR67404 AP/NICK WASS

Als Lucky Loser in die Hauptrunde gerutscht, übersteht Belinda Bencic die 1. Runde am Hartplatzturnier von New Haven ohne Probleme. Gegen die Italienerin Camila Giorgi gewinnt sie 6:4, 6:4.