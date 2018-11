Lüthi im Training auf Rang Zwölf

Muss sich erst wieder an die Moto2-Maschinen gewöhnen: Tom Lüthi nach dem ersten Testtag in Jerez © KEYSTONE/EPA EFE/KAI FOERSTERLING

Für die Schweizer Motorrad-Fahrer Tom Lüthi und Dominique Aegerter beginnt die Saison 2019 bereits am Freitag. Am ersten von drei Trainingstagen in der Moto2-Kategorie in Jerez belegten der 32-jährige Emmentaler und der 28-jährige Oberaargauer die Ränge 12 und 21.